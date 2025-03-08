Боец признал, что без помощи США будет значительно сложнее, однако по его мнению, Украина должна опираться прежде всего на собственные силы.

Пока в Белом доме говорят об отсутствии у Украины "козырей", наблюдают за боевыми действиями издалека и приостанавливают помощь, на передовой продолжаются жестокие бои, подчеркнул 26-летний Герой Украины Иван Черный с позывным "Берлин" в интервью "Украинской правде".

"Бои на фронте не прекращаются...", - заявил военный.

По его словам, ему безразлично, что говорит президент США Дональд Трамп, потому что задача ВСУ - воевать, защищать Украину.

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"Я не обращаю внимание на то, что "несет" Трамп, мне нужно воевать. С Трампом или без - надо воевать за свое государство. Не опустили руки в 2014 и 2022 годах, точно не стоит делать это в 2025-м", - заявил "Берлин".

Он признал, что без помощи США будет значительно сложнее, но подчеркнул:

"На двенадцатом году войны мы уже должны были бы понять, что надо вывозить все за счет своих сил и технологий".

Напомним, комментируя программу "Контракт 18-24", которая предусматривает выплату в 1 миллион гривень молодым новобранцам, герой Украины Иван Черный заявил, что никакие деньги не компенсируют потерянную жизнь. По его словам, все, что происходит на "нуле", не стоит и десяти миллионов, потому что люди ставят на кон свою жизнь.

Есть мнение, что бойцы на передовой получают большие зарплаты, но на самом деле все не так идеально, как кажется, отметил боец. В частности, очень много денег уходит на транспорт, амуницию, дроны, не говоря о том, что не все хорошо с выплатами "боевых", рассказал он.

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