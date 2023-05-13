Это уже вторая партия дронов "Vector" для украинской армии, профинансированная правительством Германии.

Вскоре украинские разведчики получат 105 беспилотников "Vector" в рамках контракта Минобороны Украины с немецкой компанией Quantum-Systems GmbH.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны, это уже вторая партия таких дронов, профинансированная правительством Германии. В частности, в 2022 году украинские военные уже получили 33 БПЛА этой же модели.

"Они засвидетельствовали свою высокую эффективность на поле боя. Для начала работы с беспилотником Vector достаточно двух минут: "птичка" в собранном виде имеет размах крыла 2,8 метра и запускается с руки", - рассказали в ГУР.

Отмечается, что "Vector" оснащен электрооптическим и инфракрасным сенсорами для круглосуточного обнаружения вражеских целей, а прочная конструкция беспилотника нивелирует влияние погодных факторов.

Кроме того, он имеет защищенные каналы передачи данных и во время боевых миссий способен в режиме реального времени транслировать видео на наземные станции.

"Беспилотник оснащен расширенными возможностями искусственного интеллекта для анализа данных: встроенные алгоритмы позволяют автоматически идентифицировать объекты и сразу передавать критически важную разведывательную информацию на землю", - добавили в разведке.

По словам военных, беспилотник может набирать скорость до 72 км/ч и летать до 120 минут.

Украина презентовала собственный тактический дрон "Sirko"

Как известно, украинские военные и эксперты отмечают, что беспилотники стали незаменимыми в боях с врагом и разведке. В частности, благодаря дронам удается корректировать работу артиллерии, а также наносить удары по вражеским позициям и скоплениям сил и техники.

Недавно в Харькове презентовали тактический БПЛА-разведчик украинского производства "Sirko". Его заряда аккумулятора хватает для преодоления до 130-140 километров на высоте около тысячи метров.

Благодаря четырем 4К-камерам беспилотник в онлайн-режиме транслирует видеозапись оператору.

Кроме того, "Sirko" сделан из полностью "радиопрозрачного" полимерного материала, который в режиме радиомолчания недоступен для вражеских средств электронной борьбы или воспринимается как птица. Стоит такой беспилотник до 9 тысяч долларов.

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