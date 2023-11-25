Он считает наше государство уникальным в отношении этого вопроса.

Основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", экс-заместитель начальника Генштаба генерал Игорь Романенко рассказал о средствах ПВО, которые нужны для защиты украинцев от баллистических ракет.

"Американские Patriot позволяют уничтожать именно баллистические ракеты, к которым относятся "Кинжал", "Искандер" и ракеты, которые применяют пуски с воздушных платформ. Для того, чтобы они были эффективными, особенно в ночное время, нужно обеспечить действие этих огневых средств. То есть средства, которые бы их обнаруживали, и прожекторы, которые бы визуально давали возможность их обнаруживать, лазерные указки, тепловизоры. Это элементы, которые повышают эффективность действий мобильных групп", - рассказал он в эфире "Эспрессо".

По словам генерала, сейчас Украина является страной с противоракетной обороной, поскольку получила американские Patriot. Романенко считает наше государство уникальным, поскольку ни в одной из стран мира нет такого количества различных средств ПВО и опыта их применения.

Видео дня

"Наше государство мощно развивается в этом направлении и является уникальным в мире, поскольку различных средств в таком количестве в других странах нет, как и опыта применения. Patriot, которые мы получили от наших партнеров, - это очень мощные комплексы, способные уничтожать баллистические ракеты. Также это борьба с Shahed, то есть беспилотными аппаратами, которые действуют на низких высотах", - добавил военный.

Украинская система ПВО

На территории Украины работают различные комплексы противовоздушной обороны западного образца, в частности NASAMS, IRIS-T, Patriot. Лучшим на сегодня является немецкая IRIS-T, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

При этом во время последней атаки дронов около 40% из рекордного количества "Шахедов", которые Россия запустила по Украине, было сбито мобильными огневыми группами.

Вас также могут заинтересовать новости: