По мнению обозревателей, Герасимов полностью подчиняется воле и прихотям российского диктатора.

Начальник генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов после полномасштабного вторжения РФ в украину превратился в "козла отпущения" для президента Владимира Путина. Об этом говорится в материале обозревателя британского издания Independent Тома Уотлинга.

Он напоминает, что Герасимов является главнокомандующим армии своей страны более десяти лет, но "вторжение в Украину и попытка мятежа наемников ЧВК "Вагнер" сильно ослабили его".

"Благодаря мощной обороне со стороны киевских сил, с помощью западного оружия и поддержки, за девять месяцев после его назначения российские войска захватили лишь 180 квадратных миль украинской территории, что эквивалентно 0,08 процента территории Украины. Господина Герасимова обвинили. Многие националистические военные блогеры, которые имеют право критиковать ведение войны, обвинили его в том, что сверхдержава, которая, как считается, была мощно модернизирована за последние 15 лет, не смогла захватить большую часть территории своего меньшего соседа", - говорится в материале.

Автор отмечает, что карьера Герасимова до полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года характеризовалась впечатляющей способностью к адаптации. Так, будучи молодым студентом военного училища, он преодолел недостаток естественной интуиции, "поглощая кипы военных книг российских военных теоретиков".

Впоследствии он стал лучшим учеником. Будучи 22-летним командиром танка в 1977 году в Польше, а затем среди высшего штаба Прибалтийского военного округа на рубеже 1990-х годов в Эстонии, он наблюдал, как финансируемые Западом продемократические группы помогли свергнуть советскую власть.

"Возвращаясь в 2014 год, и потратив годы на изучение использования США нерегулярных военных действий, которые предусматривают тайные операции воздействия для достижения обычных военных целей, господин Герасимов помог аннексировать Крым в Украине. Он будет присматривать за "маленькими зелеными человечками" – одетыми в зеленую российскую форму и с российским оружием - которые позже в том же году возьмут под контроль часть Луганской и Донецкой областей на востоке Украины", - продолжает автор.

"С точки зрения Путина, его окружало так много людей, которые обещали, но не выполнили. Но тут был парень, который, получив задание, выходит и выполняет его. Это то, что Путин ценил", - отметил Марк Галеотти, эксперт по истории России.

Автор материала уточняет, что в 2018 году в статье под названием "Мысли о предстоящем военном конфликте" господин Герасимов с гордостью писал: "Спектр возможных конфликтов чрезвычайно широк". Но когда Путин в этом году холодным октябрьским вечером "выпал из своего большого черного внедорожника", Герасимову нечем было хвастаться - он опустил голову, когда Путин поднялся.

"Герасимов начал непродуманное и несвоевременное наступление, начиная с конца января. Российские военные, которые все еще восстанавливались, не были в состоянии проводить наступательные операции, учитывая дефицит качества сил, техники и боеприпасов", - написали Майк Кофман и Роб Ли, выдающиеся военные аналитики.

Тем не менее, отмечает автор статьи, на кадрах октябрьской встречи видно, как российский президент улыбался во время разговора с господином Герасимовым. Над ними висел портрет самого Путина.

Почему Герасимов потерпел неудачу в Украине, где он ранее преуспел и почему Путин оставляет его на этом посту – по крайней мере пока? Ответ изданию дал вышеупомянутый Марк Галеотти.

"Герасимов начинает эти наступательные операции, несмотря на катастрофическую цену жизней и на то, что они часто не столь эффективны, потому что это то, чего хочет Путин. Он хочет надлежащей, агрессивной войны. Я думаю, что Герасимов теперь осознает, что его карьера полностью зависит от, в основном, лояльности к Путину. Он должен знать, насколько бессмысленным в военном отношении является многое из того, что он делает. Но, я думаю, он чувствует, что у него нет другого выбора, кроме как делать то, что ему говорят. Это то, что происходит в персоналистическом авторитаризме", - считает эксперт.

Начальник Генштаба РФ Герасимов - последние новости

В октябре, по информации The Washington Post, СБУ едва не ликвидировала начальника Генштаба РФ Герасимова. По данным СМИ, спецслужба получила разведывательные данные о важных российских объектах, что позволило нанести удары, которые убили нескольких командиров и едва не попали в высокопоставленного российского офицера Валерия Герасимова.

Также УНИАН сообщал, что военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил стратегию Герасимова по Украине. По его словам, в ее основу легли следующие два принципа - "наступление любой ценой!" или "Ни шагу назад!".

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