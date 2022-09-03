По его мнению, это произойдет в течение нескольких дней.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, где стоит ожидать усиления интенсивности боев.

По его словам, в ближайшее время больше активности оккупанты проявят на Донецком и Запорожском направлениях

"Путин приказал взять Донецкую область к 15 сентября. Это означает, что эти гаврики активизируются и уже активизировались. На основных направлениях будет в ближайшие сутки-двое, а может две недели усиление боёв", - отметил Арестович.

Видео дня

Напомним, также Арестович прокомментировал ситуацию в Херсонской области. Так, украинские военные не взяли еще Херсон, но это не означает, что операция на юге забуксовала или провалилась. Вооруженные силы Украины планомерно уничтожают склады и вооружение.

По словам Арестовича, операция идет планомерно. Он указал, что ВСУ разрушают логистику противника, системы ПВО, склады с топливом и боеприпасами.

Отметим также, что в Херсоне произошла перестрелка российских военных и сотрудников ФСБ: трое убиты

Вас также могут заинтересовать новости: