FH70 - 155-мм артиллерийская система, имеющая довольно интересную особенность.

Вооруженные Силы Украины усилились еще одной 155-мм артиллерийской системой. После американских M777 и французских CAESAR, наши бойцы уже пустили в дело FH70 от Италии. По крайней мере, именно официальный Рим в середине мая анонсировал передачу именно этих артиллерийских систем.

Возможности FH70

FH70 – это 155-мм гаубица с длиной ствола в 39 калибров и клиновым затвором. Именно от этих параметров зависит дальность стрельбы этой пушки, которая составляет 24,7 км обычным снарядом и до 30 км активно-реактивным боеприпасом. То есть по максимальным дистанциям огня она идентична американской M777.

Но с существенной разницей: если американская гаубица весит 4,2 тонны, то FH70 – до 9,6 тонны. Но такой вес объясняется тем, что FH70 была разработана в 70-х годах. Кстати, создавали ее одновременно Великобритания, Германия и Италия, но из всех стран разработчиков только в Италии она по-прежнему сохраняется на вооружении.

При создании этой гаубицы одной из задач было повышение темы стрельбы, для чего зарядку несколько автоматизировали путем установки загрузочного лотка, который посылает снаряд в ствол самостоятельно. Но дослать его и заложить заряды все равно необходимо руками.

Эта автоматизация позволяет производить первые три выстрела за 15 секунд, что является достаточно высоким показателем. Но достигается это тем, что один снаряд уже заряжен, второй уже в лотке, а третий на руках у заряжающего. В дальнейшем размеренный темп стрельбы стандартен для большинства буксируемых 155-мм артиллерийских систем – до 3 выстрелов в минуту.

Особенности FH70

Но без особенностей FH70 не обошлось, потому что она относится к довольно редкому классу самодвижущихся артиллерийских систем. Ведь на лафете также установлен двигатель с объемом в 1,7 литра.

Этот двигатель необходим для питания гидравлических систем, а что самое интересное – позволяет гаубице самостоятельно двигаться. Но на дальность не больше 20 км и на скорости до 16 км/ч.

Такое перемещение необходимо для того, чтобы увеличить маневренность на поле боя в условиях контрбатарейной борьбы. В то же время, такая концепция была в "тренде" как раз в 70-х годах, но впоследствии уступила концепции полноценных колесных САУ.

Несмотря на возраст пушки, она еще остается в строю, кроме Италии - в Саудовской Аравии, Японии, Эстонии, в целом, вместе с Украиной, в девяти странах.

Характеристики FH70

Калибр : 155 мм

: 155 мм Длина ствола : 39 калибров

: 39 калибров Масса : 9600 кг

: 9600 кг Расчет : 8 человек

: 8 человек Дальность стрельбы : 24,7 км (до 30 км – активно-реактивным)

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