Президент отметил, что прекращение огня еще не является окончанием войны.

Прекращение огня нельзя считать полным завершением войны между Россией и Украиной. Так же гарантией безопасности не будет обещание лидера РФ Владимира Путина больше не нападать на нашу страну.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

Он отметил, что США действительно хотят прекращения огня и при этом думают, что это и станет завершением войны. По его словам, при этом американские власти думают, что это будет большой успех и российский диктатор Владимир Путин не рискнет напасть снова.

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Зеленский отметил, что Украина хочет гарантии безопасности для своих людей. По его словам, без гарантий для Украины, после прекращения огня возникает вопрос, а где должны быть в настоящее время украинские военные, потому что может быть риск повторной агрессии.

"Это неопределенность. И это плохо для всего мира. И от этого проигрывают все - мы, американцы, потому что можно ли быть счастливым и победителем, если произошло прекращение огня, а через год началась война. Ты победитель? Нет", - отметил президент Украины.

По его словам, после прекращения огня, россияне начнут готовиться и потом будет повторное наступление, а это очень опасно для всех.

Зеленский подчеркнул, что нужно четко понимать как завершится война, какие гарантии безопасности дают нам партнеры. По его словам, Украине не нужны от России гарантии безопасности, потому что мы им не верим.

"Пусть партнеры верят, это их дело, но мы не должны в модели гарантий безопасности рассчитывать на слово РФ. Вот это моя позиция. Она отличается от партнеров", - сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что гарантией безопасности не может быть "слово Путина", что он не придет снова.

"Мы не будем этого делать", - отметил президент.

По его словам, вопрос в том, где должна быть 800-тысячная украинская армия после окончания горячей стадии войны. При этом он добавил, что должен быть переход к полностью контрактной армии, но это должно происходить после окончания войны.

"Если все хотят окончания горячей стадии войны, то мы хотим гарантии безопасности для украинцев", - подчеркнул президент Украины.

Гарантии безопасности для Украины - важные новости

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен высказала мнение, смогут ли страны ЕС предоставить гарантии безопасности без США. По ее словам, вопрос безопасности Европы и НАТО требует совместной поддержки, поэтому привлечение США важно.

Кроме этого, советник президента США по вопросам нацбезопасности Майкл Волц говорил о том, что послевоенные гарантии безопасности для Украины будут "полностью на европейцах". Он добавил, что США готовы принять активное участие в урегулировании конфликта, но дальше все будет зависеть от Европы.

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