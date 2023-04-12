В будущем такая деятельность, вероятно, станет более интенсивной.

На фоне полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, до конца 2022 года 45 тысяч украинцев обратились за защитой в Эстонии. Федеральная служба безопасности Российской Федерации систематически пытается вербовать этих людей.

Как пишет ERR со ссылкой на отчет полиции безопасности страны, из разговоров с беженцами стало известно, что ФСБ систематически опрашивает тех из них, кто, регулярно посещающает Россию по работе, пытаясь завербовать их.

"Из бесед с военными беженцами четко вырисовывается активная деятельность ФСБ против украинцев на территории России и на оккупированных территориях. От фильтрационных лагерей до допросов на пограничных пунктах, украинцы находятся под повышенным вниманием, и среди них выявляют враждебных и опасных для России лиц. Их допрашивают, обыскивают их имущество, просматривают их средства связи, иногда применяют угрозы и насилие. ... При пересечении границы их спрашивают об отношении к России и проводимой против Украины "специальной военной операции", а также о предполагаемых преследованиях русских в Эстонии. Агенты ФСБ снимают эти разговоры на камеру открыто или тайно, или же на камеру на форме пограничников", – говорится в отчете.

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По оценке полиции, россияне активизируют эту деятельность в будущем, поскольку у российского политического и военного руководства есть потребность в информации.

Украинские беженцы в Эстонии

Ранее ERR сообщало, что в Эстонии к концу 2022 года временную защиту в стране оформили около 65 тысяч украинцев.

При этом количество прибывающих беженцев сокращалось из месяца в месяц. Так, в декабре 2022 года в Эстонию прибыли 3,5 тысячи человек, что значительно меньше, чем за все предыдущие месяцы, и на 4,5 тысячи меньше, чем в ноябре. Власти страны уже тогда отмечали, что число выехавших из Эстонии украинцев превысило число прибывающих в страну.

Опрос, проведенные в 10 странах, в том числе – Эстонии, показал, что каждый третий беженец из Украины, проживающий на территории ЕС, хочет вернуться домой.

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