Власти Эстонии подчеркнули, что в конце прошлого года из страны выехало больше украинцев, чем въехало.

В декабре 2022 года в Эстонию прибыло меньше всего украинских беженцев, а в последние месяцы количество выезжающих оказалось больше, чем прибывших в страну.

Как сообщило издание ERR, если в октябре прошлого года в Эстонию приехали около 8 тыс. украинских беженцев, то в ноябре - уже вдвое меньше, а в декабре еще меньше - 3,5 тыс. "Последняя тенденция, если брать декабрь, то больше украинцев выезжает из Эстонии, чем прибывает в страну", - рассказал представитель эстонской погранслужбы Петер Маран.

При этом у многих украинцев, которые оформили временную защиту в Эстонии, истекает срок действия вида на жительство. Учитывая то, что они не приходят продолжать ее, в профильных ведомствах предположили, что они вернулись в Украину, или переехали в другую страну Европы.

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Автоматически продлевать удостоверения в Эстонии не хотят, поскольку это автоматически будет означать и продление выплат, что было бы неоправданно, если получатели уже не находятся в стране.

Осенью 2022 года эстонское правительство готовилось к тому, что зимой поток украинских беженцев увеличится, но этого не произошло.

Как отметило издание, в Эстонии с начала войны оформили временную защиту около 65 тыс. украинцев.

Украинские беженцы в ЕС

По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 7,9 млн украинцев зарегистрированы по разным схемам защиты в странах Европы.

Также в странах Восточной Европы приготовились принимать новую волну беженцев из-за зимних холодов и атаки россиян на объекты энергетики. По прогнозам ВОЗ, из-за этих причин из Украины могут уехать еще 2-3 млн человек.

27 ноября 2022 года в Германии заявили, что количество украинских беженцев достигло миллиона. Например, во Франции зарегистрировано около 119 тыс. беженцев в Италии около 173 тыс. и в Испании около 154 тыс. Больше всего украинских беженцев приняла Польша - 1,5 млн человек.

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