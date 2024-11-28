Таким образом разрушен очередной миф о "непобедимости" российской техники, подчеркнул Александр Пивненко.

Бойцы Бригады "Рубеж" сбили еще один "уникальный" российский дрон "Мерлин-ВР". Вражеский беспилотник уничтожен с помощью FPV-дрона.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий Национальной гвардии Александр Пивненко в Telegram. Он обнародовал видео охоты на вражеский БПЛА.

"Наши операторы БпЛА продолжают разрушать мифы о "непобедимости" российской техники. На этот раз добычей для украинских FPV-дронов стал вражеский разведывательный беспилотник "Мерлин-ВР". По заявлениям оккупантов, он должен был стать "технологическим прорывом" благодаря бесшумности, современной аппаратуре слежения и большой дальности полета. Но даже такие инновации не уберегли дрона-разведчика от удара украинских FPV", - отметил Пивненко.

Видео дня

Он добавил, что это уже второй сбитый вражеский "Мерлин-ВР" на счету операторов БпЛА бригады НГУ "Рубеж".

"Мерлин-ВР" - что известно об этом дроне

Как сообщал УНИАН, "Мерлин-ВР" - российский гибридный экспериментальный разведывательный беспилотник. Однако наши силы обороны уже не впервые сбивают этот "технологический прорыв" россиян. В частности бригада "Эдельвейс" в сентябре информировала, что также с помощью FPV-дрона уничтожила вражеский БПЛА типа крыло "Мерлин-ВР".

А 1 января на юге украинские защитники пустили на металлолом четыре вражеских беспилотника. В частности, на Херсонщине уничтожен разведывательный беспилотник "Мерлин-ВР" и два ударных БпЛА "Ланцет".

Вас также могут заинтересовать новости: