Снайпер и офицер Дмитрий Полончак рассказал о ситуации, которая в тот момент сложилась вокруг Бахмута.

Из-за того, что ротные, комбаты, комбриги и так далее, не докладывали о потерянных позициях, и был потерян город Бахмут, заявил снайпер, офицер и боевой командир ГПСУ Дмитрий Полончак. Кроме того, он отметил, что в районе города должностные лица высшего ранга "рисовали линии обороны", которых в реальности не существовало.

"Ротный, который нами руководил, вообще думал, что я - мобилизованный, он не знал даже, что я офицер. Он ни разу не был с ребятами на позиции. Его впоследствии забрали с должности, но это, конечно, ни на что уже не влияло", - отметил он в интервью "Укринформу".

Кроме того, Полончак вспомнил случай, произошедший, когда из Львова приехало несколько автобусов с мобилизованными, которых отправили под Бахмут в качестве подкрепления. Военный заявил, что эти люди пару недель до этого были гражданскими и никакого опыта у них не было.

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"И их нам дают, чтобы они шли отбивать утраченные позиции! Я просто не знал, что с ними делать", - признался офицер.

Полончак также рассказал об еще одной ситуации. По рации он услышал, что на одной из позиций есть погибший и раненый, и заканчивается боекомплект. Он отправляется с несколькими другими воинами на эту позицию и оказывается, что тот боец, который по рации сообщал о ситуации на позиции, был охвачен паникой.

"Буквально через несколько минут после завершения этой эвакуации слышу в рацию устный приказ: идите отбивайте позицию. Командир даже не спросил, есть ли 200-е или 300-е. Он не спросил, есть ли у нас БК, вода, есть ли люди в состоянии идти отбивать позиции. Я отказался - достаточно грубо и эмоционально. Это слышал весь Бахмут, эфир же - один. Того командира мы после этого не видели потом две недели. Он просто пропал", - рассказал Полончак.

Командир ГПСУ признался, что лично много раз уже прощался с жизнью во время боев за Бахмут. "Хуже Бахмута ада я не видел", - заявляет он.

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Кроме того, ВСУ недавно провели успешную контратаку на одном из направлений. На отдельных участках фронта Силам обороны удается делать россиянам "что-то нехорошее", что завершается для врага не только массовыми потерями личного состава и техники.

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