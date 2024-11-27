Захваченный город враги превратили в логистический хаб, рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Российские оккупанты в шахтах и укрытиях временно оккупированного города Бахмут Донецкой области прячут боеприпасы, технику и разместили полевой госпиталь.

Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона "Єдині новини". В частности, у него спросили, как сейчас российские оккупанты используют захваченный Бахмут.

Спикер рассказал, что сейчас оккупированный россиянами Бахмут служит пунктом временной дислокации для 98-й воздушно-десантной дивизии и 3-го армейского корпуса южного военного округа России.

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"Город с его шахтами стал своеобразным логистическим хабом для оккупантов. А поскольку там есть шахты, укрепления и укрытия - враг разместил в них и хранит боекомплекты с боеприпасами, технику, а также склады с горюче-смазочными материалами", - сказал Волошин.

По его словам, также есть информация, что в этих шахтах оккупанты развернули полевые госпитали для оказания медицинской помощи и лечения своих раненых:

"Враг пытается там как раз все это прятать".

В центре внимания Бахмут - новости, которые сообщались

Как сообщал УНИАН, 20 мая 2023 года уже ликвидированный главарь частной военной кампании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Бахмут Донецкой области был полностью захвачен оккупантами. Во время многомесячных боев за этот город российские захватчики понесли огромные потери.

В частности, во время попыток захватить Бахмут Донецкой области Россия могла потерять более 60 тысяч военных убитыми и ранеными.

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