По словам генсека Альянса, долгосрочная поддержка жизненно необходима Киеву сейчас и для восстановления страны после войны.

Фонд НАТО в размере 100 миллиардов долларов для Украины может быть создан еще до июля 2024 года. Об этом в интервью BBC заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, он убежден, что фонд будет создан, несмотря на то, что некоторые страны на этой неделе выражали колебания, ведь долгосрочная поддержка является жизненно необходимой сейчас и для восстановления страны после войны.

"Даже если мы верим и надеемся, что война закончится в ближайшее время, нам нужно поддерживать Украину в течение многих лет, выстраивать ее оборону для сдерживания будущей агрессии", - сказал Столтенберг.

При этом он не исключил, что несмотря на то, что военная поддержка является жизненно важной для того, чтобы отразить российскую агрессию и заставить Путина отказаться от своих целей оккупации, Киеву, вероятно, также придется пойти на определенные уступки.

"В конце концов, именно Украина должна решать, на какие компромиссы она готова пойти, мы должны дать им возможность быть в таком положении, когда они действительно достигнут приемлемого результата за столом переговоров", - подчеркнул генсек НАТО.

Он добавил, что сейчас не призывает Киев идти на уступки, а "настоящий мир" будет достигнут, когда "Украина победит".

Фонд НАТО для поддержки Украины - последние новости

Североатлантический альянс намерен создать фонд на $100 миллиардов для поддержки Украины. При этом доля США в этой сумме будет значительно меньше, чем пакет двухпартийной помощи, одобрение которого задерживается.

Кроме того, НАТО получит контроль над возглавляемой США группой поддержки оружия Rammstein, что даст возможность Альянсу управлять поставками летального оружия в Украину впервые после начала полномасштабного вторжения России.

Впоследствии генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о фонде НАТО для поддержки Киева. По его словам, идея заключается в том, чтобы обеспечить справедливое распределение бремени для помощи Украине между странами-членами Альянса.

Вас также могут заинтересовать новости: