В РФ считают, что именно этот месяц является периодом худших событий.

Российский оппозиционный политик и правозащитник Марк Фейгин назвал "роковой" месяц, которого больше всего боятся россияне. Оказалось, много плохих событий для РФ случались именно в этом месяце.

Об этом Фейгин рассказал 24 канала.

Российский правозащитник отметил, что ситуация для врага остается достаточно затруднительной. Оккупанты понимают, что украинские защитники готовят для них "что-то интересное" на фронте.

По словам Фейгина, он не может делать детальных прогнозов по контрнаступлению. Однако он предположил, какой месяц может стать лучшим для решительных действий ВСУ.

"Однако я вам скажу, что для России все худшее случалось в августе. Я не знаю, почему. И именно в этом месяце они боятся. Они увидят какую-то роковую зависимость от неудач", - рассказал Фейгин.

Ранее УНИАН уже сообщал, что HIMARS могут ускорить окончание войны, но есть условия. Как отметил Подоляк, такое вооружение минимизирует количество жертв среди гражданского населения и уменьшит экономическое давление на Европу.

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