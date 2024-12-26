Это судно принадлежало Украине, но Россия захватила его во время аннексии Крыма в 2014 году.

В бухте возле поселка Черноморское в аннексированном Крыму украинский беспилотник поразил российское судно.

Как сообщает Телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на собственные источники, произошло это в понедельник, 23 декабря, около 17:00. БПЛА влетел в борт судна "Федор Урюпин".

"Удар пришелся выше ватерлинии, судно не затонуло, но ущерб нанесен", - отмечает канал.

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Что известно о судне "Федор Урюпин"?

Судно "Федор Урюпин" построено в 2010 году. Россия захватила его у Украины в 2014 году во время аннексии Крыма. По словам источников канала, в последнее время судно не использовалось.

Буксир "Федор Урюпин" согласно базе Marinetraffic имеет российский флаг, но владельцем указано украинское ГАО "Черноморнефтегаз".

Другие аварии в Черном море

Как сообщал УНИАН, 15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В Черное море попал мазут, который они транспортировали.

Руководитель общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский заявил, что последствия аварии будут катастрофическими. Он предположил, что в море попало более 8 тысяч тонн нефтепродуктов. Температура воды - 7-10 градусов по Цельсию, а это значит, что значительная часть мазута окажется в виде сгустков на дне, и собрать его уже невозможно. Они будут перемещаться течениями и с повышением температуры периодически всплывать в виде радужной жирной пленки.

17 декабря стало известно, что нефтепродукты уже прибило к курортному городу Анапа (Краснодарский край РФ). Местные жители опубликовали соответствующее видео, на нем - впечатляющие последствия катастрофы. По словам местных жителей, шторм принес огромное количество мазута с танкера, расколовшегося в Керченском проливе. Большие сгустки нефтепродуктов покрывают песчаную зону и воду одного из известных пляжей.

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