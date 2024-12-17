Очевидцы последствий аварии требуют наказать "алчных торгашей" нефтью, которые выпустили в штормовое море речные суда.

Нефтепродукты, которые перевозили российские танкеры "Волгонефть 212" та "Волгонефть 239", уже прибило к курортному городу Анапа (Краснодарский край РФ). Местные жители опубликовали соответствующее видео, на нем - впечатляющие последствия катастрофы, в которую попали в Черном море, в районе Керченского пролива, два упомянутых судна.

Со слов местных жителей, шторм принес огромное количество мазута из расколовшегося в Керченском проливе танкера. Большие сгустки нефтепродуктов покрывают песчаную зону и воду одного из известных пляжей под названием "Жемчужина России".

"Вот такая обстановка на пляже "Жемчужина России". Необходимо срочно принимать меры по очистке пляжной территории. И выставить счета за нанесенный ущерб алчным торгашам нефтью, выпустившим старые танкеры, предназначенные для рек, в штормящее море", — акцентируют авторы публикации.

Россиянин, обнародовавший видео, не скупится на нецензурные выражения, в том числе в адрес тех, кто обязан мониторить экологическую обстановку: "Это они так обстановку мониторят, бл**ь… Ты посмотри, что происходит…". При этом мужчина просит растиражировать видео, чтобы все узнали о проблеме на побережье.

По данным Telegram-канала "Раньше всех. Ну, почти", Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку в связи с появлением информации о загрязнении прибрежной полосы мазутной смесью в результате ее утечки с танкеров, потерпевших крушение.

Катастрофа российских танкеров в Черном море - подробности

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива затонули два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Суда, которые транспортировали мазут, разломились пополам.

Руководитель общественной организации "Зеленое письмо", эколог Владислав Балинский заявил, что последствия аварии будут катастрофическими. Он предположил, что в море попало более 8 тысяч тонн нефтепродуктов. Температура воды – 7-10 градусов по Цельсию, а это значит, что значительная часть мазута окажется в виде сгустков на дне и собрать его уже невозможно. Сгустки будут перемещаться морскими течениями и с повышением температуры периодически всплывать в виде радужной жирной пленки, отравляя все живое вокруг. Также эколог заявил, что первой последствия крушения ощутит Анапа, куда выбросит мазут, оставшийся на поверхности.

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