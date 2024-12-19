По мнению Селезнева, Украина должна ориентироваться на опыт Азербайджана по освобождению захваченных территорий.

Фактор военных ресурсов является определяющим для возвращения оккупированных россиянами территорий Крыма и Донбасса. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев в эфире Киев24.

"Имеем ли мы сейчас реально возможность атаковать российские силы и средства, например, на юге Херсонской области для того, чтобы пройти 80 км до крымского перешейка и двигаться дальше, освобождая наш Крым от вражеского присутствия? К большому сожалению, нет... Поэтому нам стоит ориентироваться на опыт азербайджанских друзей и партнеров, которые в течение многих лет усиливали свою армию, свой оборонно промышленный комплекс для того, чтобы в рамках двух освободительных военных операций освободить территории, которые находились под оккупацией", - отметил Селезнев.

Он не берется спрогнозировать, сколько времени займет наше движение к освобождению Крыма.

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"Но то, что мы должны быть наготове, должны быть вооруженными, а значит сильными для реализации этой миссии - это очевидно. К большому сожалению, не всегда наши стремления и желания являются такими, чего достаточно для реализации миссии по освобождению Крыма. Нужны "зубы". То есть нужно оружие, нужны боеприпасы, нужен вышколенный, подготовленный личный состав для реализации этих задач", - подчеркнул бывший спикер Генштаба ВСУ.

Война в Украине - мнение Зеленского

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина и в дальнейшем будет прилагать усилия с целью освобождения Крыма, пока оккупанты не уйдут с полуострова.

17 декабря в онлайн разговоре с читателями французского издания Le Parisien Зеленский также ответил на вопрос готов ли он "отдать Крым или Донбасс, хотя бы временно". Он заявил, что у Украины пока нет сил отвоевать временно оккупированный Крым и часть востока, которые Россия "физически" контролирует. Но и не может отдать эти территории.

Зеленский напомнил, что существует дипломатический способ завершения войны и здесь нужна сильная помощь наших союзников, чтобы оказать давление на российского диктатора Путина.

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