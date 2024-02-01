Гай заверил, что F-16 не является панацеей, поскольку пока не известно, в какой комплектации их предоставят Украине.

Офицер ВСУ, волонтер Мирослав Гай заявил, что F-16 и дальнобойные ракеты не идеальное оружие, а только платформа.

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо. "Не верю в то, что есть идеальное оружие, и не верю в то, что F-16 коренным образом изменят ситуацию на поле боя. Это, конечно, важно, что нам сейчас будут давать дальнобойные ракеты, F-16, но я не верю, что это основная формула успеха, очень сомневаюсь, что нам вот дадут - и все переломится, это комплексная история. Нам нужны дроны, выстрелы крупнокалиберные и ни одна страна мира не в состоянии сейчас изготавливать их столько, сколько ВСУ нужно даже на неделю. За год США изготавливают 155-х калибров столько, сколько мы тратим, условно говоря, за две-три недели", - пояснил военный.

Гай заверил, что F-16 не является панацеей успеха, ведь не известно, в какой комплектации их предоставят Украине.

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"Это платформа. И вопрос, чем они оснащены, какое стоит оборудование, какого поколения внутри, какое вооружение они несут, потому что это на самом деле платформа, конструктор, на который можно навешивать все что угодно. Мы не знаем, что нам собираются давать, все страны собирали артиллерию и танки, поверьте мне, очень много пришло такого, что не подлежит даже ремонту", - рассказал он.

Военный отметил, что пока не известно и количество бомб, которое может получить Украина в этом году.

Истребители F-16 для Украины

После длительных колебаний 21 мая 2023 года президент США Джо Байден одобрил предоставление ВСУ истребителей F-16. Вероятно, первые самолеты Украина получит в марте. Украинские пилоты уже проходят обучение летать на этих самолетах.

В начале января представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер сообщил, что украинские летчики завершат обучение на истребителях F-16 в этом году.

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