Цели для поражения украинцы выбирают сами.

Соединенные Штаты не причастны к планированию и удару по Чонгарскому мосту на админгранице Крыма и Херсонской области.

Об этом во время брифинга заявил представитель Пентанона Патрик Райдер. По его словам, украинцы сами выбирают цели, планируют и реализовывают атаки.

"Это борьба Украины, они планируют и проводят эти боевые действия. Мы сосредоточены на сотрудничестве с ними, нашими союзниками и партнерами, чтобы убедиться, что они имеют боевые возможности, необходимые для защиты собственной страны и возвращения части территорий", - заявил Райдер.

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Он подчеркнул, что США не причастны к выбору целей, которые обстреливают ВСУ - они выбирают цели и выполняют эту миссию.

Удар по Чонгарскому мосту - главное

Как сообщал УНИАН, вчера оккупанты заявили об ударе по Чонгарскому мосту. По их версии, работали ракеты Storm Shadow.

В ГУР прокомментировали атаку и подчеркнули, что подобные атаки будут повторяться в будущем.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заметила, что удар по Чонгарскому мосту больно ударит по логистике российских захватчиков и минимизирует возможности врага для пополнения запасов.

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