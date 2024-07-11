Он отметил, что радиус действия F-16 будет составлять около 500 км.

В последние недели российские оккупационные войска довольно активно наносят удары по Украине, в частности по авиационной структуре, где потенциально могут базироваться переданные партнерами истребители F-16. На этом акцентировал внимание эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце.

"За последние два месяца многие ключевые украинские аэродромы чуть ли не каждый раз были целью врага. Это говорит о том, что враг видит в этих аэродромах возможность для будущего развертывания F-16. Даже если эти самолеты будут базироваться на тыловых аэропортах, в удаленности от линии фронта, все равно во время боевых вылетов необходимо будет где-то временно совершать посадку для дозаправки и загрузки боекомплекта, потому что радиус действия F-16 будет составлять около 500 км", – приводит его слова Freedom.

Он также отметил, что Россия усиливает систему ПВО. При этом, не только на линии фронта, но и вблизи границ с Украиной.

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"Это создаст определенные сложности для работы истребителей. Появление первой эскадрильи F-16 (от 12 до 20 истребителей) в нынешних условиях не переломит ход войны", – констатировал он.

Украина скоро получит первые F-16

Украина получит эскадрильи современных многоцелевых американских истребителей F-16. Такое заявление прозвучало в Белом доме. Известно, что сейчас правительства Дании и Нидерландов находятся в процессе передачи F-16 нашему государству.

Ранее стало известно, что Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16. Поставки должны начаться в этом году.

"Способность Украины защищаться от атак с воздуха имеет решающее значение для ее обороны от России. Норвегия решила передать в дар Украине шесть истребителей F-16. Мы планируем начать поставки в 2024 году", – отметил премьер страны.

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