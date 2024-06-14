Оккупанты бьют по аэродрому в Староконстантинове, поскольку в их понимании этот аэродром лучше всего подходит для базирования F-16 и инфраструктуры для них, отметил эксперт.

Российские войска ночью 14 июня наносили комбинированный воздушный удар крылатыми ракетами, "Шахедами" и "Кинжалами", при этом, как отметили в Воздушных силах одной из целей врага был военный аэродром в Староконстантинове, по которому россияне бьют почти во время каждой ракетной атаки.

В комментарии 24 Каналу военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник сказал, что оккупанты охотятся на самолеты F-16 и пытаются разрушить инфраструктуру аэродрома.

"В понимании врага аэродром в Староконстантинове лучше всего подходит для базирования F-16 и инфраструктуры для них. Однако если уж так часто россияне бьют по этому объекту, то мы же трезво осознаем, что авиация, которая может пострадать, там в принципе не может быть", - отметил он.

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При этом Черник отметил, что в Западной Украине есть разветвленная система малых, средних и даже несколько крупных аэродромов.

"Как только происходят ракетные пуски, то, конечно, в первую очередь работает система противовоздушного прикрытия, но самолеты никогда не бывают на земле. Хватает времени, чтобы поднять авиацию, пока ракеты подлетят, за исключением "Кинжалов". Однако не сомневаюсь, что все алгоритмы по сохранению как авиационного парка, так и пилотов отработаны на самом высоком уровне", – сказал военный эксперт.

Россия бьет по аэродромам в Украине

10 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому в Миргороде. По словам главы области Дмитрия Лунина, в результате обстрела повреждены взлетная полоса, инфраструктура аэродрома и загорелся состав горюче-смазочных материалов.

Впоследствии в сети появилось видео с беспилотника, распространенное российскими СМИ. На нем видно, как дрон наводит ракету на один из самолетов на аэродроме в Миргороде. Достоверность, дата и место съемки – неизвестны.

В Воздушных силах, комментируя эти удары, призвали украинцев доверять официальным источникам.

Ранее в Воздушных силах ВСУ заявили, что часть украинских истребителей F-16 будет базироваться за рубежом. Они останутся в центрах для подготовки наших пилотов и авиационного персонала.

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