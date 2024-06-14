Украина не сообщает об уничтожении украинских самолетов или макетов.

Украинцы должны доверять официальным источникам - так прокомментировал удары РФ по украинским аэродромам и заявления об уничтожении самолетов представитель Воздушных сил Украины Илья Евлаш.

"В публичном пространстве появляется сейчас очень много и видео и комментариев о том, что Украина якобы теряет свои самолеты. Мы должны понимать, что мы не можем сообщать, когда враг попадает, например, или в макет, или в настоящий самолет. Поскольку это подыгрывание врагу. Конечно, мы не можем сообщать об этом. Кроме того, используется видео с Минобороны РФ. Этого нельзя допустить, поскольку это, в том числе и подыгрывание российской стороне. Мы просим доверять Воздушным силам, украинской стороне, поскольку враг сейчас использует различные типы информационного и психологического воздействия на население", - пояснил Евлаш в эфире телемарафона.

Он также добавил, что сейчас украинская сторона делает все возможное, чтобы уберечь украинскую авиацию и аэродромы от российских ударов.

Видео дня

"Мы делаем все возможное, в частности маневрирование, перемещение, введение противника в заблуждение, чтобы уберечь все наши борта, наших людей. Однако, мы должны сохранять сознательным свой разум и доверять проверенной информации", - добавил Евлаш.

Украине нужно будет защищать самолеты F-16

В Воздушных силах ВСУ заявили, что часть украинских истребителей F-16 будет базироваться за рубежом. Они останутся в центрах для подготовки наших пилотов и авиационного персонала.

"Есть определенное количество самолетов, которые будут храниться на безопасных авиабазах, не в Украине, для того, чтобы они здесь не были мишенями. И это будет наш резерв в случае необходимости для замены неисправных самолетов, во время проведения регламентных работ", - пояснили в Воздушных силах.

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