У США достаточно современного вооружения, отметил Петр Черник.

Если бы ВСУ получили 180 истребителей F-16 с ракетно-бомбовыми запасами и 1500 ракет ATACMS, то легко бы вышли на северное Приазовье и к границам, которые были до широкомасштабного вторжения России 22 февраля 2022 года. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, передает "Фокус".

По его словам, у США достаточно современного вооружения: тех же F-16 выпущено 4 500 штук, в рабочем состоянии - более 3 тысяч, а ракет ATACMS на складах - до 4 000 штук.

Отмечается, что главная проблема, из-за которой Запад сдерживается в поставках оружия, - в ядерном шантаже Путина.

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"Никто не знает, когда он блефует, а когда на грани принятия решения…. Когда человек загнан в угол, а поражение в Украине так и будет выглядеть, Путин окажется на грани уничтожения и ядерная кнопка - единственный гарант его выживания", - предположил Черник.

Вторым моментом, по мнению эксперта, является то, что в случае победы Украины, Россия распадется с 90% вероятностью:

"Появляется проблема Сибири - 13 миллионов квадратных километров территорий, где сосредоточено 40% всех мировых ресурсов нефти, газа, золота, леса, цветных металлов, драгоценных камней и прочего. Китай поборется за свое", - уверен Черник.

Третьим фактором сдерживания Запада от поставок Украине необходимого количества оружия эксперт назвал неконтролируемое рассредоточение тактического ядерного оружия по России.

F-16 для Украины - актуальное

На днях спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш сообщил, что две группы украинских пилотов уже непосредственно оттачивают свои навыки на современных истребителях F-16.

Издание Politico со ссылкой на высокопоставленного офицера Главного управления разведки Минобороны сообщило, что Украина получает большинство западного оружия не вовремя. Например, истребители F-16 сейчас не настолько нужны, как еще год назад:

"Каждое оружие имеет свое правильное время. F-16 были нужны в 2023 году. Они не подойдут для 2024 года".

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