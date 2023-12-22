РФ обладает способностью и возможностью продолжать боевые действия в Украине годами.

Европейские лидеры все больше обеспокоены войной в Украине, зашедшей в тупик, и борьбой с союзниками, чтобы опередить производство нового российского оружия. Об этом пишет политический и военный обозреватель Politico Пол МакЛири.

Он отмечает, что год, который начался с обещаний масштабного украинского контрнаступления, которое бы соответствовало прошлогоднему неожиданному прорыву сотнями миль оккупированной Россией территории, перерос в кровавую битву ярд за ярдом на сотнях миль фронта.

"Россия обладает способностью и возможностью продолжать эту войну годами. Многие переоценивают, что Запад побеждает. Это Украина побеждает", - заявил министр обороны Финляндии Антти Хаккянен во время визита в Вашингтон на этой неделе, где он подписал новое оборонное соглашение с США.

Автор напоминает, что в этом месяце правительство Хаккянена объявило о удвоении производства боеприпасов, обязавшись отправить значительную часть их в Украину, поскольку она борется с уменьшением поставок от западных союзников и медленным наращиванием производственных возможностей в США и Европе.

Как известно, в начале 2023 года Европейский Союз объявил об амбициозной цели доставить в Украину 1 миллион 155-мм артиллерийских снарядов до конца года, выделив 1,1 миллиарда долларов на компенсацию странам за эти усилия. Однако к ноябрю было отправлено всего около 300 000 снарядов.

"Хотя поле битвы заморожено, в долгосрочной перспективе Украина имеет хорошие шансы выиграть ее, потому что западные страны имеют большие экономические мышцы и могут нарастить свою оборонную промышленность до такого уровня, с которым Россия не может конкурировать. Мы можем это сделать, и Украина может, но для этого нужны решительные шаги западных стран", – добавил Хаккянен.

По его словам, частью проблемы увеличения военного производства на Западе было медленное признание того, что полномасштабное вторжение России навсегда изменило политический ландшафт Европы.

"Я думаю, что многие западные страны считали, что это краткосрочная проблема. Но сейчас я думаю, что в США и в странах НАТО почти все знают, что это конец последних 30 лет с момента распада Советского Союза. Теперь мы вступаем в какую-то новую холодную войну", - резюмировал министр обороны Финляндии.

Война России против Украины - последние новости

Российские оккупанты потеряли сразу три истребителя-бомбардировщика Су-34 на юге Украины. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военная цель Путина в Украине уже недостижима, несмотря на значительные военные усилия.

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