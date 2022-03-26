В автобусах находятся 3,5 тыс. жителей Мариуполя.

В Запорожье начали прибывать автобусы с жителями Мариуполя, которых оккупанты почти двое суток держали на блокпостах.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Мариупольцы из эвакуационной колонны, которая двое суток блокировалась оккупантами, уже прибывают в Запорожье", - отметил он.

В Мариупольском горсовете сообщили, что в автобусах находятся 3,5 тыс. человек.

Оккупанты почти двое суток держали сначала на блокпосте в Бердянске, а затем перед Васильевкой 48 автобусов с мариупольцами.

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