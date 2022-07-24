Россияне устроили "детское мероприятие" на развалинах парка "Радуга".

Оккупанты устроили детям в Мариуполе "праздник" на руинах парка "Радуга". Среди развлечений было и рисование на асфальте, хотя захватчиков не повеселили рисунки малышей.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Мариуполь. Оккупация. Дети. Российские оккупанты пытались устроить детский праздник в разрушенном парке "Радуга". Смотрите на рисунки наших детей на асфальте. Они громче любых слов. Сине-желтые цвета. Для них Мариуполь – это Украина! В их сердцах живет любовь! И это не сломать. Ради таких детей мы и боремся. Украина борется и обязательно победит", - говорится в сообщении.

На фотографиях видно, что дети увлеклись рисованием, оставив на асфальте немало патриотических рисунков.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе оккупанты продают местным жителям продукты с наценкой в 200-300%.

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