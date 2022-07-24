Оккупанты устроили детям в Мариуполе "праздник" на руинах парка "Радуга". Среди развлечений было и рисование на асфальте, хотя захватчиков не повеселили рисунки малышей.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
"Мариуполь. Оккупация. Дети. Российские оккупанты пытались устроить детский праздник в разрушенном парке "Радуга". Смотрите на рисунки наших детей на асфальте. Они громче любых слов. Сине-желтые цвета. Для них Мариуполь – это Украина! В их сердцах живет любовь! И это не сломать. Ради таких детей мы и боремся. Украина борется и обязательно победит", - говорится в сообщении.
На фотографиях видно, что дети увлеклись рисованием, оставив на асфальте немало патриотических рисунков.
Как сообщал УНИАН, в Мариуполе оккупанты продают местным жителям продукты с наценкой в 200-300%.