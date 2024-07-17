Он подчеркнул, что все делается во избежание такой ситуации.

Вероятность взятия Угледара врагом в кольцо отбрасывать нельзя, но все делается для того, чтобы этого не произошло.

Об этом сказал командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов 72 ОМБР имени Черных Запорожцев Денис Олейник в эфире телемарафона, отвечая на вопрос по поводу угрозы окружения Угледара и можно ли сравнивать Авдеевку с Угледаром.

"В целом можно, но тактики их изменились в штурмах. Враг максимально пытается адаптироваться и подстраиваться под обстоятельства. Вероятность возможна, но давайте будем позитивно смотреть на вещи. В нашей зоне ответственности сделаем максимально все, чтобы сдержать их и не дать взять Угледар в кольцо", - подчеркнул он.

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Он отметил, что сейчас количество штурмов противника увеличилось в разы - в день бывает 4-6 штурмов, которые могут продолжаться круглосуточно с разных направлений.

"Если я говорю 4 штурма, то это утром может быть механизированная колонна во главе с танком, так называемым "сараем", или не таким обшитым, а тралом для разминирования. Он облеплен пехотой, а позади едет еще несколько единиц БМП или БТРы. Также есть "мясные" штурмы, которые происходят волнами - нападают на украинские позиции, ложатся там, а следующая волна идет по своим. Пытаясь штурмовать, они используют и тактики малых групп, штурмы мотоциклами. Они, к сожалению, анализируют и адаптируются к условиям", - отметил Олейник.

При этом рассказал как враг пытается прорваться к украинским позициям на мотоциклах. По его словам, оккупанты запускают мотоциклы, они пролетают через каждые несколько минут и с них оккупанты пытаются соскочить в посадки и пробуют дальше идти на штурмы.

Также Олейник рассказал как украинские бойцы спасаются от жары на позициях.

"Кондиционер на позицию доставить сложновато, да и нет средств, чтобы его заживить. Морозим бутылки с водой, всевозможные туристические принадлежности используем. Пьем много воды", - рассказал он.

Также отметил, что есть некоторые проблемы с использованием БПЛА, потому что при такой жаре может быть перегрев моторов.

"Поскольку дрон летит с весом, то есть очень большая вероятность, что он не долетит, потому что может не выдержать жару мотор. Также погода влияет максимально на качество приема, передачи связи, управления, видео", - сообщил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов.

Ситуация на фронте - последние новости

Этой весной российские военные начали оснащать штурмовые отряды недорогими мотоциклами для бездорожья. По данным издания Forbes, теория россиян заключается в том, что солдаты на быстрых мотоциклах-внедорожниках могут обогнать тысячи крошечных украинских дронов, которые роятся над 700-мильной линией фронта ежедневно.

Также рассказали, что 28 июня большая группа штурмовых байкеров, кажется, десятки - атаковала 72-ю механизированную бригаду украинской армии в Угледаре на юге Украины. По словам российского "военкора" Сладкова, целью было обойти украинскую позицию и отрезать ее. То есть планировался удар по украинцам в спину. Но Силы обороны нанесли удар по российской колонне, в которую входили также танки Т-80 и другая бронетехника, с помощью дронов и, судя по всему, ракет и артиллерии.

Эксперты рассказали, что когда дым рассеялся, то российские войска лежали в руинах. Тогда 72-я механизированная бригада заявила, что подбила 16 танков, 34 боевые машины и 19 мотоциклов, а также убила или тяжело ранила более 800 российских военнослужащих.

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