Иногда атаки на мотоциклах оборачиваются для россиян кровавыми бойнями.

Борясь за получение достаточного количества новой бронетехники, чтобы заменить примерно 16 000 машин, потерянных на Украине, этой весной российские военные пришли в отчаяние и начали оснащать штурмовые отряды недорогими мотоциклами для бездорожья, пишет Forbes.

Теория состоит в том, что солдаты на быстрых мотоциклах-внедорожниках могут обогнать тысячи крошечных украинских дронов, которые роятся над 700-мильной линией фронта каждый день.

"Иногда это работает. В то время как российское наступление на севере, начавшееся 9 мая, быстро остановилось в городе Волчанске, расположенном в нескольких милях к югу от российско-украинской границы, российские войска численностью около 500 000 человек в Украине сумели продвинуться на несколько миль в нескольких секторах за последние недели", - пишут аналитики.

Видео дня

Они отмечают, что обычно нападения на мотоциклах не срабатывают.

"А иногда нападения на велосипедах оборачиваются для россиян кровавыми бойнями. 28 июня большая группа штурмовых байкеров, кажется, десятки - атаковала 72-ю механизированную бригаду украинской армии в Угледаре на юге Украины", - сказано в материале.

По словам российского "военкора" Сладкова, целью было обойти украинскую позицию и отрезать ее.

"Там назревает удар по украинцам в спину, а точнее с тыла", - написал перед атакой он.

Но украинцы нанесли удар по российской колонне, в которую входили также танки Т-80 и другая бронетехника, с помощью дронов и, судя по всему, ракет и артиллерии. Закопанные мины, возможно, еще больше усугубили разрушения.

"Когда дым рассеялся, российский войска лежали в руинах. 72-я механизированная бригада заявила, что подбила 16 танков, 34 боевых машины и 19 мотоциклов, а также убила или тяжело ранила более 800 российских военнослужащих", - отмечают эксперты.

Российское командование "сознательно бросило живую силу под украинский комбайн смерти, не имея никаких шансов на выживание", сообщил украинский военный корреспондент Юрий Бутусов.

"К несчастью для россиян, штурм на мотоциклах в Угледаре стал не единственной неудавшейся такой атакой в конце июня или начале июля. В понедельник аналитик Эндрю Перпетуа подсчитал 25 российских мотоциклов, уничтоженных в ходе недавних боев", - добавили они.

Война в Украине - как россияне атакуют на мотоциклах

Командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Отдельной штурмовой бригады 92-й имени Ивана Сирко Юрий Федоренко заявили, что противник становится креативнее и чтобы не рисковать броней применяет высокоманевренную технику.

"Это багги, двухколесные мотоциклы и тому подобное. И в первое время достаточно сложно было их поразить. Потому что они очень быстро перемещаются, очень оперативно. На текущий момент Силы обороны нашли противодействие, как их замедлять. А только враг замедляется, соответственно, сразу получает удар с FPV-коптера", - сообщил он.

Вас также могут заинтересовать новости: