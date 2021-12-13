Кроме одежды и еды важно взять с собой аптечку.

На фоне информации о вероятном наступлении Кремля некоторые украинцы начали собираться на войну. Если ветераны и резервисты, вместе с бойцами территориальной обороны, уже знают, что брать с собой в случае атаки со стороны РФ, то другие украинцы могут растеряться и все забыть.

Что положить в "тревожный чемодан", рассказали в новом сюжете "Спецкор" на телеканале 2+2.

Пока власть в городах проверяет укрытия на случай обстрелов, в соцсетях распространяют видео о том, как уберечься во время вражеских атак и что брать с собой, если вдруг начнутся боевые действия. Практические советы о так называемом тревожном наборе дали ветераны и бойцы территориальной обороны. Если война с Кремлем перейдет в активную фазу, нужно обязательно собрать необходимые вещи и не забыть про аптечку.

Еще надо иметь с собой: главные вещи, которые должны быть в "тревожном чемодане"

Прежде всего, во время военных действий нужно забыть о моде, а заботиться, прежде всего, о безопасности и комфорте. Именно поэтому, кроме документов и денег, важно взять с собой удобную высокую обувь и теплые вещи. Легкая одежда из флиса, гамаши и дождевик - все эти вещи могут понадобиться во время атаки со стороны врага.

Среди элементарных вещей, о которых можно легко забыть, оказалась посуда. Удобная ложка пригодится, ведь без нее трудно будет есть провизию, которую также нужно с собой брать.

Самое главное среди всех вещей из "тревожного чемодана" - аптечка. Тренер по тактической медицине показал содержимое своей аптечки. Там можно увидеть хлоргексидин, средства для обработки ран и ремни со жгутами, которые помогут остановить кровотечение. Чаще всего именно такие травмы получают при обстрелах и даже при обычных ДТП.

Читайте такжеНа Донбассе украинский военный подорвался на запрещенной минеУкраинцы, которые переживают за свою безопасность и собирают "тревожные чемоданы", могут пойти на специальные курсы. Сейчас можно научиться первой медицинской помощи, узнать о правилах поведения во время боевых действий, а также пройти подготовку для помощи военным в борьбе с врагом.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Донбассе российские боевики разместили с нарушениями 235 единиц техники. Об этом сообщили в ОБСЕ.

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Автор: Полина Кузенко