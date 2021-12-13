Министры осудили наращивание Россией военной мощи и ее агрессивную риторику в отношении Украины.

Главы МИД стран "Большой семерки" предупредили РФ о серьезных последствиях в случае усиления военной агрессии против Украины.

Об этом сказано в заявлении министров иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и высокого представителя Европейского Союза по итогам саммита в Ливерпуле.

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"Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки и высокий представитель Европейского Союза, едины в нашем осуждении наращивания Россией военной мощи и агрессивной риторики в отношении Украины", - заявили главы МИД.

Они призвали Россию снизить уровень эскалации, использовать дипломатические каналы и соблюдать свои международные обязательства касательно прозрачности военной деятельности, как это сделал президент США Джо Байден во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 7 декабря.

Также главы МИД G7 подтвердили свою поддержку усилий Франции и Германии в "нормандском формате" по достижению выполнения Минских соглашений в полной мере с целью урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Любое применение силы для изменения границ строго запрещено международным правом. Россия не должна сомневаться в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины приведет к огромным последствиям и серьезной цене в ответ", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, главы МИД G7 подтвердили непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также право любого суверенного государства определять свое будущее.

Вместе с тем они поприветствовали сдержанную позицию Украины.

Также главы МИД стран "Большой семерки" договорились интенсифицировать сотрудничество, касающееся общего ответа (России).

Ситуация на украинской границе:

31 октября 2021 года в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную озабоченность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных в границу с Украиной.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация разместила у границ Украины и на оккупированных территориях в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей 115 тыс. военнослужащих.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Автор: Виктория Токарева