За прошедшие сутки, 13 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.
В частности, неподалеку населенных пунктов Лебединское, Гнутово и Павлополь враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.
Возле населенного пункта Новозвановка оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.
Враг трижды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи населенного пункта Верхнеторецкое и один раз возле Новоселовки.
Из танков, артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты шесть раз совершили обстрел в направлении населенного пункта Пески.
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Возле населенного пункта Новотроицкое российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а возле поселка Пивденное - со станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Водяного противник дважды совершил обстрел из автоматических гранатометов и станковых противотанковых гранатометов, а возле населенного пункта Луганское – еще и из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.
В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение не совместимое с жизнью. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.
По состоянию на 7 часов утра 14 мая нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.
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