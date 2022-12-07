Впрочем, желаемого эффекта оккупанту все равно не удастся достичь.

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал запуск иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131 после длительной паузы. По его словам, эта атака четко демонстрирует то, что ракеты у России заканчиваются.

"Когда ты технологически отсталый, санкции обрезали тебе доступ к технологиям, твои ракеты постепенно заканчиваются, а желаемого эффекта от террора до сих пор нет - ты достаешь из ящика дешевые "мопеды" в надежде, что они помогут сломать сильный народ Украины", - написал Ермак в Telegram.

Впрочем, глава ОП подчеркнул, что украинские воины уже отработали методику уничтожения "мопедов". "И ты вновь остаешься с носом. Потому что ты - это Россия. А мы - это Украина: умнее, сильнее, креативнее и современнее", - подытожил Ермак.

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Атака "Шахедов" в ночь на 7 декабря: что известно

В ночь с 6 на 7 декабря 2022 года, после трехнедельной паузы, российские оккупационные войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Shahed-136/131". Всего было обнаружено 14 барражирующих боеприпасов, которые направлялись ориентировочно с юго-восточного направления.

Подразделения противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" уничтожили 11 "Шахедов", еще 3 дрона на восточном направлении сбили ПВО Сухопутных войск. Кроме того, противовоздушной обороной сбит один БпЛА "Орлан-10" и еще 2 вражеские беспилотники (тип уточняется)", - говорится в сообщении.

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