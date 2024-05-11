Зафиксировано попадание в здание и повреждение близлежащих домов.

В субботу, 11 мая, во временно оккупированном Донецке "прилетело" по месту сбора боевиков.

Как сообщают донецкие паблики, удар произошел якобы рядом с участниками забега в честь 10-летия "провозглашения ДНР". Однако кадры свидетельствуют о прямом попадании в одно из зданий.

"В оккупированном Донецке прилет по месту сбора боевиков "ДНР", которые собрались, чтобы отметить 10 лет провозглашения "ДНР", - отмечает украинский журналист родом из Донецка Денис Казанский.

На фото с места происшествия видно, что "прилетело" по одному из зданий. Повреждены несколько близлежащих домов.

Российско-украинская война продолжается: последние новости

Накануне Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сирский заявил, что РФ сосредоточила основной удар на Покровском и Кураховском направлениях.

По мнению Foreign Policy, задержка одобрения помощи Украине в США подорвала способность украинских войск воевать. Из-за этого Россия начала чувствовать, что она побеждает.

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