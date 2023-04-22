В украинской разведке отметили, что российские бизнесмены и политики пытаются избежать ответственности

Представители так называемых "элит" Российской Федерации боятся за свое будущее. В связи с этим они пытаются установить контакты с Украиной и другими странами, чтобы получить гарантии безопасности после поражения России.

"Ищут выходы, безусловно. И не только с Украиной. География, на которой они пытаются получить персональные гарантии безопасности для себя, для своего состояния, для своих семей, достаточно широка", – рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, россияне таким образом пытаются избежать привлечения к ответственности в будущем.

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"Сейчас это в большей степени касается условной бизнес-элиты, но есть уже и представители политического сегмента верхушки обитателей кремля. Этот процесс будет только набирать обороты", – отметил представитель украинской разведки.

При этом он отметил, что россияне будут более активно искать контакты, когда ВСУ будут достигать новых успехов.

"Украина, безусловно, использует любые инструменты, наиболее креативные подходы для того, чтобы ускорить освобождение наших территорий, привлечение государства-агрессора к ответственности... Многие контакты и операции реализуются, о которых сейчас мы не можем говорить. Но после победы, поверьте, будет много интересного", – подытожил Юсов.

Война в Украине и ожидания россиян - последняя информация

Сначала россиян убеждали, что их армия сможет взять Киев за три дня. После ряда провалов армии РФ стало понятно, что война в Украине быстро не закончится, а шансы Москвы одержать победу таят на глазах.

14 апреля 2023 года представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что большинство представителей российской элиты понимают, что Россия не сможет победить в войне против Украины, но все еще верят в возможность выйти на "ничью".

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