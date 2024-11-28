Константин Криволап говорит, что подготовить новую атаку быстрее чем за неделю в РФ точно не смогут, учитывая сложную нынешнюю логистику с поставками ракет.

До конца 2024 года возможны еще 1-2 массированные атаки РФ по Украине, предполагает авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап. Об этом он сказал сегодня в эфире Киев24.

Аналитик отметил, что сейчас россиянам надо больше времени на подготовку массированного обстрела, учитывая сложную нынешнюю логистику с поставками ракет.

"Если раньше им надо было 3-4 суток, то сейчас скорее за неделю они не будут успевать, судя по (полетам) Ту-95, по логистике. То есть он взлетает из Оленьи, прилетает в Энгельс. А до этого в Энгельс прилетает Ил-76 с ракетами Х-101, разгружается. Подлетают два Ту-95, загружаются ракетами и летят обратно", - пояснил Криволап.

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А если брать в счет большое количество объектов, на которые нападают, то по предположению эксперта, на подготовку нового массированного удара реально России надо будет больше времени, чем неделя.

"То есть я думаю, что до Нового Года если и будет, то будет одна, максимум две атаки", - сказал Криволап.

Ракетная атака на Украину

Как сообщал УНИАН, вчера вечером враг начал комбинированную массированную атаку по Украине, которая продолжалась в течение всей ночи. По словам президента Владимира Зеленского, мишенью были энергообъекты.

Согласно данным сил воздушной обороны Украины, в ночь на 28 ноября 2024 года (с 19.30 27 ноября) противник нанес удар по разным областям Украины ракетами нескольких типов и ударными беспилотниками.

Всего войсками Воздушных Сил выявлено 188 средств воздушного нападения. Нашими защитниками было сбито 76 крылатых ракет Х-101/"Калибр"; 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 35 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа (62 вражеских беспилотника локально потеряно).

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