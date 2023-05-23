Ранее сообщалось об успешном уничтожении четырех иранских дронов-камикадзе.

Украинские силы противовоздушной обороны ночью уничтожили 6 ударных беспилотных летательных аппаратов "Shahed-136/131".

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в социальной сети Facebook.

"Ночью 23 мая 2023 года на разных направлениях уничтожено шесть вражеских ударных БПЛА "Shahed-136/131" и два разведывательных БпЛА "Мерлин-ВР"", - сказано в сообщении.

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Атаки РФ с воздуха

Как сообщал УНИАН, ночью РФ атаковала Украину "Шахедами". В то же время, украинские силы ПВО уничтожили их всех.

Россия все чаще прибегает к ракетным атакам. В ночь на 22 мая российские оккупанты атаковали Днепр, выпустив 16 ракет разного типа и 20 "Шахедов" − все беспилотники и 4 крылатые ракеты воздушные силы сбили.

Как сообщили в ОВА, оккупанты ударили по частному предприятию в Днепре и повредили 3 здания. Кроме того, в Илларионовской общине Синельниковского района обнаружили обломки ракеты и БПЛА. В результате удара пострадали 7 человек.

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