Предварительно, привлечено 4 дроны-камикадзе.

В ночь на вторник, 23 мая, российские оккупанты задействовали для ударов по территории Украины до 4 дронов-камикадзе "Шахед".

Как сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook, все запущенные по Украине "Шахеды" сбила ПВО.

"Предварительно. Этой ночью враг задействовал для ударов до 4" Шахедов", все сбиты. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Последние воздушные удары РФ

На фоне ожидаемого контрнаступления ВСУ Россия прибегает к ракетным атакам. В ночь на 22 мая российские оккупанты атаковали Днепр, выпустив 16 ракет разного типа и 20 "Шахедов" − все беспилотники и 4 крылатые ракеты воздушные силы сбили.

Как сообщили в ОВА, оккупанты ударили по частному предприятию в Днепре и повредили 3 здания. Кроме того, в Илларионовской общине Синельниковского района обнаружили обломки ракеты и БПЛА. В результате удара пострадали 7 человек.

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