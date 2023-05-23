В то же время в Азовском море обстановка – без изменений: на дежурстве один корабль оккупантов.

В Черном море количество вражеских "Калибров" увеличилась вдвое.

Как сообщает пресс-центр командования Военно-Морских сил ВС Украины, по состоянию на 11:00 вторника, 23 мая, в Черном море на боевом дежурстве находится восемь вражеских кораблей. Из них два - носители крылатых ракет "Калибр", общий залп которых до 16 единиц.

По данным пресс-центра, накануне утром в акватории находилось шесть российских кораблей, из которых один - носитель "Калибров". На его борту было восемь ракет.

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В то же время в Азовском море в последние дни обстановка – без изменений: на дежурстве один корабль оккупантов, ракетоносители отсутствуют.

Также пока остается неизменной ситуация в Средиземном море, где сейчас находится до семи вражеских кораблей, в составе этой группировки – один носитель "Калибров" (залп до 4 ракет).

Что предшествовало

Напомним. 15 мая стало известно, что в Азовском море почти впервые с полномасштабного вторжения в Украину появились российские ракетоносители. Позже из этой акватории враг запускал "Калибры"по Украине.

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