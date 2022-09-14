Сейчас у оккупантов нет достаточного количества ресурсов для захвата Бахмута.

Оснований для успешного наступления российских оккупационных войск на Бахмут сегодня нет.

Об этом заявил военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире телеканала "Эспрессо".

"То, что нужно для обеспечения обороны Бахмута знают только в Генштабе ВСУ. То есть нужное количество сил и средств. Тем не менее, я лично, не стал бы преувеличивать способность россиянвзять Бахмут. Есть информация, что россияне зашли в Кодему. Однако они штурмовали этот населенный пункт достаточно длительное время и когда станет известна цифра их потерь, то мы поймем, что это не такой и большой успех для оккупантов", - пояснил он.

Видео дня

По словам эксперта, у россиян нет полноценного ресурса для захвата Бахмута.

"Если бы россияне отходили с Харьковщины так, как они об этом официально заявляли, то ситуация была бы другой. То есть перегруппировку для дальнейшего наступления на Бахмут для психологической победы для своих войск. Другими словами, если бы ту технику, которую они покидали на Харьковщине перебросили в сторону Бахмута, то для наших войск ситуация осложнилась бы. Однако сейчас оснований о захвате Бахмута россиянами нет. Их хаотическое отступление с Харьковщины просто делает невозможным успешное наступление на Бахмут", - подытожил Киричевский.

Как ранее сообщало УНИАН, десантники 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины рассказали, как освобождали Харьковщину в частности - город Изюм. По их словам, захватчики бросали технику, добивали своих раненых и разошлись по лесам

В свою очередь советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что ключевые представители оккупационных администраций юга Украины и Крыма срочно эвакуировали свои семьи в РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: