Россияне не прекращают попыток выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей.

Несмотря на заявления многих экспертов и даже президента Украины о том, что наступление россиян на Украину уже началось, член-корреспондент британского Королевского института оборонных и исследований безопасности (RUSI) Александр Данилюк в интервью Radio NV утверждает, что это не так.

"Несмотря на то, что многие говорят о том, что российское "хваленое" наступление уже началось, это не оно. Надо это тоже четко понимать", — утверждает он.

Происходящее в Донецкой и Луганской областях Данилюк называет повышением интенсивности боев на Донбассе. Также он отмечает, что Россия применяет новую тактику для ракетных ударов - запускает пули с отражателями.

Кроме того, член-корреспондент RUSI не стал оценивать, настолько удачным будет это российское наступление. В то же время он говорит, что сейчас РФ еще не задействовала тот подготовленный резерв, который планирует бросить в атаку.

"То есть мы понимаем, что на севере Луганской области есть скопление подразделений российских ВДВ. Мы понимаем, что на юге есть концентрация подразделений морской пехоты. То есть это те войска, которые лучше всего подходят для того, чтобы вести какие-то наступательные, штурмовые действия. Это то, что их отличает от обычной пехоты", — говорит Данилюк.

Он говорит, что россияне не прекращают попытки выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. В случае с первым регионом это было бы проще сделать, ведь там значительно меньшая часть территорий не контролируется оккупантами. А вот с Донецкой будет сложнее. Поэтому эксперт убежден, что РФ хочет достичь именно этих результатов.

"Но это не значит, что они не будут проводить операции на других направлениях, в частности для того, чтобы не дать нам возможности эффективно сдерживать их на Донбассе", — подытожил Данилюк.

Наступление России 2023

Ранее Институт изучения войны констатировал начало нового наступления России на Донбассе, сейчас активные бои продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, в районах Гряниківки, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

Позже президент Украины Владимир Зеленский в интервью ВВС заявил, что российское наступление уже началось.

В украинской разведке при Минобороны Украины утверждали, что российские оккупанты будут пытаться захватить полностью Донецкую и Луганскую области до конца марта.

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