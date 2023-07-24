Аналитик Шон Белл заявил, что на данный момент мы мало что можем сказать об атаке.

Военный аналитик Шон Белл заявил, что он воспринимает все, что говорит Россия относительно атаки украинских беспилотников на Москву с "большой щепоткой соли".

Он объяснил, что есть много причин, по которым Россия хотела бы "создать ощущение крепости" вокруг столицы, и если бы Украина собиралась атаковать беспилотниками, они "сделали бы это лучше, чем это", пишет Sky News.

"На данный момент мы мало что можем сказать о нападении", - добавил Белл, отметив, что по Крыму также наносились ночные удары.

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"Они мне всегда кажутся гораздо более достоверными, потому что украинцы регулярно атакуют полуостров Крым, иногда довольно успешно. Поэтому нам придется подождать и посмотреть, как появятся новости о том, что на самом деле произошло в Москве", - сказал он.

Также было больше нападений на портовый город Одесса, который на прошлой неделе подвергался обстрелам со стороны России, поскольку сделка по черноморскому зерну, которая давала ей некоторую защиту, подошла к концу.

"У нас был президент Зеленский, снова поклявшийся отомстить за нападения на Одессу, но суровая реальность с точки зрения президента Зеленского заключается в том, что весеннее наступление на самом деле идет не так быстро, как ему хотелось бы", - сказал Белл.

Атака беспилотников на Москву и Крым 24 июля - детали

Утром 24 июля Москву атаковали неизвестные беспилотные летательные аппараты. Жители многих районов города сообщили о взрывах. Удар дронов якобы пришелся, по словам мэра столицы Собянина, по двум нежилым зданиям.

Минобороны России обвинило Украину в попытке осуществить удар "по объектам на территории Москвы" при помощи двух БПЛА. Потерь, как утверждают у Шойгу, нет.

Главарь оккупационной администрации пока еще захваченного Россией Крыма Сергей Аксенов пожаловался на мощную атаку беспилотными летательными аппаратами.

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