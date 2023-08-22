Украинские военные являются главной ценностью, поскольку мы имеем меньше людей, чем враг.

Недавно The New York Times подсчитала потери с обеих сторон на фронте российско-украинской войны. Указывалось, что ВСУ потеряли 200 тыс. военных, из которых 70 тыс. убитыми и 130 ранеными, тогда как РФ потеряла 300 тысяч бойцов.

"Эти цифры основываются на упаковке американских журналистов с американскими должностными лицами, частично украинскими. Других цифр на сегодня мы не имеем. Если мы возьмем такое предположение потерь, то это означает, что текущие подходы руководства ВСУ по проведению наступательной операции, избегая массированных штурмов, вполне оправданы", - заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо", комментируя эти цифры.

По его словам, украинские военные - это главная ценность, вокруг которой должна строиться стратегия наступательных оборонительных действий от нашего руководства.

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"Если война уже переходит в изнурительную стадию с использованием промышленности РФ, промышленности европейских стран и США, то с нашей стороны наиболее важный ресурс - это люди. У нас мало человеческого ресурса, и это должно быть главной ценностью вокруг которой должна строиться наша стратегия наступательных оборонительных действий. Людей у нас меньше, чем у врага. Надо создавать систему наступления и обороны, которая учитывает нашу ограниченность", - пояснил Згурец.

Война в Украине - последние новости

В то же время по подсчетам Генштаба Украины, РФ потеряла на войне 258 340 (+410) человек.

За прошедшие сутки произошло около 30 боевых столкновений. Силы обороны Украины сдерживают наступление российских захватчиков на нескольких направлениях линии фронта.

Сейчас оккупационные войска РФ пытаются укрепить вторую и третью линии обороны на временно оккупированных территориях юга. Это говорит о том, что они будут отступать к этим позициям.

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