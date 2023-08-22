Уцелевшие бомбардировщики оперативно передислоцировали после этой атаки.

В результате атаки на аэродром "Сольцы" в Новгородской области Россия потеряла по меньшей мере один стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Из самолета осталось большое пепелище.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки от 21 августа, опубликованные в Twitter Джозефом Демпси является научным сотрудником по оборонному и военному анализу в Международном институте стратегических исследований.

Об атаке на аэродром в городе Сольцы стало известно 19 августа. Там вспыхнул сильный пожар, после чего Минобороны РФ заявило, что стрелковым оружием отбили атаку "украинского беспилотника". Затем оккупанты признали повреждение одного самолета, но не указали, какого именно.

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Некоторые же источники сообщали, что повреждений от огня получили два самолета Ту-22М3. Через день в сети уже появились фотографии горящего такого бомбардировщика на российской авиабазе.

На опубликованных снимках с одного угла обзора видно, что 16 августа на аэродроме стояло по меньшей мере шесть самолетов.

Тогда как 21 августа там не осталось ни одного, а на месте одного - пожарище.

"Кажется, что оставшиеся Ту-22М3 были передислоцированы после очевидной атаки", - пояснил аналитик.

Атака на "Сольцы"

19 августа стало известно о атаку дрона на военный аэродром Сольцы в Новгородской области, где базируются ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3. В Минобороны РФ заявили, что в результате пожара повреждение получил один самолет.

В то же время, по мнению экспертов, в России склонны занижать потери, так что поврежденных самолетов могло быть больше. По свидетельствам очевидцев, повреждены были по меньшей мере два самолета.

По данным СМИ, аэродром атаковали агенты, сотрудничающие с украинской военной разведкой. Уничтожено бомбардировщик Ту-22 М3, еще два самолета получили повреждения.

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