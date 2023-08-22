Также были уничтожены 31 артиллерийская система, 27 боевых бронированных машин и четыре танка.

Силы обороны Украины за минувшие сутки, 21 августа, отправили в ад еще более 400 российских захватчиков. Украинские защитники также значительно проредили ряды российской техники.

По информации Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 22 августа 2023 года ориентировочно составили:

личного состава - около 258 340 (+410) человек;

танков - 4362 (+4) единицы;

боевых бронированных машин - 8476 (+27);

артиллерийских систем - 5295 (+31);

реактивных систем залпового огня - 721 (+2);

средств противовоздушной обороны - 491 (+2);

самолетов / вертолетов - 315 / 316;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4312 (+3);

крылатые ракеты - 1406;

корабли / катера - 18;

автомобильной техники и автоцистерн - 7722 (+30);

специальная техника - 797 (+3).

Ситуация на фронте по состоянию на 22 августа 2023 года - главные новости

Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что украинские военные имеют тактические успехи в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Бойцы Сил обороны продолжают проводить контрнаступательные операции на административной границе Донецкой и Запорожской областей и на востоке Украины.

Видео дня

В свою очередь в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинская авиация в течение суток нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника. При этом бойцы ракетных войск и артиллерии поразили четыре пункта управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Вас также могут заинтересовать новости: