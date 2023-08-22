Силы обороны Украины за минувшие сутки, 21 августа, отправили в ад еще более 400 российских захватчиков. Украинские защитники также значительно проредили ряды российской техники.
По информации Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 22 августа 2023 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 258 340 (+410) человек;
- танков - 4362 (+4) единицы;
- боевых бронированных машин - 8476 (+27);
- артиллерийских систем - 5295 (+31);
- реактивных систем залпового огня - 721 (+2);
- средств противовоздушной обороны - 491 (+2);
- самолетов / вертолетов - 315 / 316;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4312 (+3);
- крылатые ракеты - 1406;
- корабли / катера - 18;
- автомобильной техники и автоцистерн - 7722 (+30);
- специальная техника - 797 (+3).
Ситуация на фронте по состоянию на 22 августа 2023 года - главные новости
Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что украинские военные имеют тактические успехи в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Бойцы Сил обороны продолжают проводить контрнаступательные операции на административной границе Донецкой и Запорожской областей и на востоке Украины.
В свою очередь в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинская авиация в течение суток нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника. При этом бойцы ракетных войск и артиллерии поразили четыре пункта управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских средства на огневых позициях противника.