Силы обороны отправили в ад еще более 400 оккупантов / фото t.me/V_Zelenskiy_official

Силы обороны Украины за минувшие сутки, 21 августа, отправили в ад еще более 400 российских захватчиков. Украинские защитники также значительно проредили ряды российской техники.

По информации Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 22 августа 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 258 340 (+410) человек;
  • танков - 4362 (+4) единицы;
  • боевых бронированных машин - 8476 (+27);
  • артиллерийских систем - 5295 (+31);
  • реактивных систем залпового огня - 721 (+2);
  • средств противовоздушной обороны - 491 (+2);
  • самолетов / вертолетов - 315 / 316;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4312 (+3);
  • крылатые ракеты - 1406;
  • корабли / катера - 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7722 (+30);
  • специальная техника - 797 (+3).
Общие боевые потери России в Украине по состоянию на 22 августа 2023 року / коллаж УНИАН

Ситуация на фронте по состоянию на 22 августа 2023 года - главные новости

Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что украинские военные имеют тактические успехи в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Бойцы Сил обороны продолжают проводить контрнаступательные операции на административной границе Донецкой и Запорожской областей и на востоке Украины.

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В свою очередь в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинская авиация в течение суток нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника. При этом бойцы ракетных войск и артиллерии поразили четыре пункта управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских средства на огневых позициях противника.

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