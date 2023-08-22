Они используют железобетонные конструкции и минируют территорию.

Оккупационные войска РФ пытаются укрепить вторую и третью линии обороны на временно оккупированных территориях юга.

"Сейчас они пытаются уплотнить оборону с помощью железобетонных конструкций, - сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк во время телемарафона.

По ее словам, захватчики заминировали временно захваченные территории на юге в течение нескольких месяцев. В ОК "Юг" убеждены, что российские военные понимают, что Вооруженные Силы Украины будут прорывать их линию обороны. Сейчас наблюдается укрепление оккупантов на втором рубеже их обороны.

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"Кроме того, третий рубеж уже также начинает проявлять себя. То есть они понимают, что через некоторое время им отступать уже до третьей границы", — пояснила Гуменюк действия россиян.

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Как сообщала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, ВСУ добились успехов в продвижении в направлении села Работино и южнее села Малой Токмачки Пологовского района Запорожской области. Сейчас продолжаются наступательные действия украинских сил на Бердянском и Мелитопольском направлениях. По словам пророссийских блогеров, украинские войска, несмотря на ожесточенные бои, дошли до центра населенного пункта Работино.

По последним данным, потери РФ в войне составляют 258 340 человек. Российским войскам, особенно 2-й и 20-й общевойсковым армиям, не хватает техники. Это сковывает их действия и снижает боевой дух.

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