Подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 ЗРК противника.

ВСУ отбили атаки противника в районе четырех населенных пунктов, подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 ЗРК противника.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Озаряновка, Каменка, Первомайское и Невельское", - говорится в сообщении.

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Тем временем авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 24 удара по противнику.

"Подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны за предыдущие сутки сбили 1 самолет врага Су-25, 3 БПЛА и 3 управляемых авиационных ракеты Х-59" - сообщили в Генштабе.

Успехи ВСУ на фронте: что известно

Сейчас продолжается контрнаступление Сил обороны Украины.

Как сообщал УНИАН, 29 августа ВСУ пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а русские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя.

1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще продолжаются боевые действия.

Впоследствии стало известно, что ВСУ приближаются к Кременной в Луганской области. На пути к этому важному пункту украинская армия освободила село Торское.

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