По словам Ивана Ступака, россияне заинтересованы в обмене пленных из числа своей военной элиты, в частности, кадыровцев и военнослужащих сил специальных операций РФ.

Военный эксперт Украинского института будущего, консультант комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак высказал мнение, при каких условиях возможен обмен украинских пленных защитников в случае проведения оккупантами показательного судилища" над ними.

Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона 21 августа, отвечая на вопрос, каким образом делать обмен и возвращать пленных защитников Мариуполя, если оккупанты осуществят свое намерение провести показательный суд.

"Обмен возможен, беспрекословно он возможен, но все зависит от того, кто будет на нашей стороне. Русских просто не интересуют какие-то там рядовые, или лейтенанты, или старлеи. Их интересуют, в первую очередь – это кадыровцы и во вторую очередь - военнослужащие сил специальных операций российских, возможно это военная разведка, ФСБшники, морская пехота, то есть это некая элита военная. Вот на этих людей они соглашаются обменивать, все остальные для них мусор. Если у нас в обменном фонде есть определенный перечень таких лиц, то есть о чем разговаривать", - пояснил мысль Ступак.

Он уверен в том, что украинские военные и соответствующие органы ежедневно работают над решением вопроса для возможности обмена.

"Я уверен, что наши военные, СБУ, полиция, Нацгвардия ежедневно над этим работают, для того чтобы отыскать на фронте таких высокопоставленных пленных из числа российских военных, чтобы можно было их обменять на наших защитников. Понятно, что россияне в суд их (украинских пленных защитников - УНИАН) не отпустят, потому что им надо осудить их и прокрутить это по федеральным каналам. А потом они пойдут на обмен, потому что расстрел, по какому-то фейковому законодательству этих квазиреспублик, не смывает с России ответственность. Весь мир понимает, то что делает ОРДЛО, то делается руками РФ", - акцентировал Ступак.

Военный эксперт считает, что Россия намеренно признала "азовцев" террористами, чтобы потом устраивать над ними судилища".

"Для россиян полк "Азов" и защитники Мариуполя - это одно и тоже, сотрудники полиции, пограничники, гражданские, которые взяли оружие в свои руки – это все для них "азовцы". Они проворачивают эту историю, "Азову" предоставили статус террористической организации за российским законодательством, чтобы поднять градус и поднять уровень этого "судилища" и там совсем другие статьи, чем те, что они пытались ранее пришить", - подчеркнул Ступак

Он отметил, по привлечению к ответственности организаторов показательного судилища" над украинскими пленными.

"Понятно, что пока они находятся на территории РФ им ничего не угрожает. Можно ждать пока они будут выезжать в какую-то иностранную страну и там уже, по ордеру Интерпола, арестовывать их и выдавать либо в Украину, либо в Международный суд. Но есть еще такая интересная мысль, что сама Россия, русские вожди, Кремль, они будут постепенно уничтожать всех тех людей, которые принимали участие в организации этого "судилища". У ФСБ есть много разных фишечек, как можно ликвидировать человека и от себя все подозрения отбросить", - сказал Ступак.

Как сообщал УНИАН, 19 августа в украинской разведке предупредили, что на День Независимости Украины оккупанты планируют провести "судилище"в помещении Мариупольской камерной филармонии.

В Главном управлении разведки Минобороны отметили, что во время показательного "судилища" над пленными защитниками "Азовстали" оккупанты могут нанести по помещению точечный ракетный удар.

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