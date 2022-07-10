Шредер выступает за проведение переговоров.

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер не считает нужным отказываться от возможности общения с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне его вторжения в Украину и выступает за дипломатическое урегулирование.

Об этом он заявил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Я не буду отказываться от моих возможностей говорить с президентом Путиным", - сказал он.

Также бывший канцлер подчеркнул, что ситуация должна иметь дипломатическое решение.

"Судьбу военнослужащих и украинского гражданского населения можно облегчить лишь посредством дипломатического решения. Насколько я понял его в разговоре, он заинтересован в решении путем переговоров. Как выглядит такое решение, можно выяснить только в ходе переговоров", - заявил Шрёдер.

Напомним, по данным СМИ, Германия блокирует финансовую помощь Украине от ЕС в размере €9 миллиардов. Пока что из этой суммы был одобрен только €1 миллиард.

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