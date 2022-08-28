Если Путину разрешить избежать наказания за убийства и позволить изменить границы Европы силой, то он сделает это снова, отметил Джонсон.

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что следующие несколько месяцев российско-украинской войны будут тяжелыми, но Украина обязательно выстоит и одержит победу.

Об этом он написал в колонке The Mail.

Премьер Великобритании предупредил граждан, что счета за энергоносители в этом году будут высокими, но виноват в этом Путин, поскольку именно он развязал варварскую войну против Украины.

Відео дня:

"Следующие месяцы будут тяжелыми, очень тяжелыми. Он (Путин – ред.) считает, что в мягких европейских политиков не хватит духа на борьбу – что этой зимой мы снимем санкции и начнем клянчить российскую нефть и газ. Он считает, что мы устанем поддерживать Украину и начнем осторожно подталкивать украинцев к подписанию соглашения с кремлевским тираном. Это было бы безумием. В этом жестоком армрестлинге украинский народ одержит победу. Как и Британия", - отметил он.

Он добавил, что если Путину позволить избежать наказания за убийства и позволить изменить границы Европы силой, то он сделает это снова – с другой страной, которая когда-то входила в СССР.

"Другие страны усвоят урок, что насилие и агрессия могут окупиться – и это приведет к новому циклу политической и экономической нестабильности", - пояснил Джонсон.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска продолжают наступление на Донбассе. Сегодня вечером Генштаб отчитался об отражении врага на всех направлениях на востоке.

По мнению экспертов Conflict Intelligence Team, Россия начала переброску недавно сформированного третьего армейского корпуса. Движение войск и техники зафиксированы в Ростовской области. На каких направлениях командование планирует задействовать солдат – пока неизвестно.

В течение суток украинские защитники нанесли новые точные удары по инфраструктуре врага на юге. Эксперт Олег Жданов считает, что полное разрушение мостов через Ингулец фактически рассекает Южнобугскую группировку противника на северную и южную компоненту.

Нынешняя осень будет решающей в российско-украинской войне, сказал представитель разведки. Но боевые действия продолжаться и в непогоду – поздней осенью и зимой. В то же время некоторые аналитики допускают, что новый "виток" войны может начаться весной, когда Путин соберет нужное количество живой силы.

ВСУ уже ликвидировали 46 500 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

Вас также могут заинтересовать новости: