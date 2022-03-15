Актриса сообщила, что женщина умерла вместе со своим неродившимся ребенком.

Голливудская актриса Анджелина Джоли в сторис в Instagram опубликовала фотографию беременной женщины, которую эвакуировали после бомбардировки роддома в Мариуполе, и которая умерла вместе со своим нерожденным ребенком.

В сторис Джоли разместила ссылку на The Washington Post, и сообщила, что женщина с нерожденным ребенком умерли в Мариуполе.

Снимок, как сотрудники ГСЧС и волонтеры выносят раненую беременную женщину из разбомбленного роддом в Мариуполе сделал украинский фотограф Евгений Малолетка.

Как сообщал УНИАН, Анджелина Джоли, которая является послом доброй воли ООН, с первых дней войны поддерживает Украину и рассказывает миру об ужасах, которые испытывают на себе украинцы.

Ранее актриса публиковала в своем Instagram душераздирающее видео от жительницы Харькова, которая прячется со своими детьми в подвале, чтобы уберечься от бомбежек.